مراسل العالم: ’رفح’ تستقبل النازحين بدمار كبير وجثث بالجملة

العالم - خاص بالعالم



وأكد مراسل قناة العالم محمد أبو عبيد في رفح، أنه بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد المواطنين إلى مدينة رفح في اقصى جنوب قطاع غزة ليجدوا منازلهم مدمرة تمام وهنا حل بهم الألم والحزن الشديد عندما ورأوا منازلهم مدمرة بالكامل و كانت بعض العائلات تبكي قهرا على ألم الفراق خلال بحثهم عن جثامين شهدائهم تحت ركام المنازل.

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وأضاف: ولكن على الرغم من هذه الحالة من الألم إلا ان الشعب الفلسطيني والعائلات في غزة صامدة وصابرة وتتوعدالعدو الذي دمر قطاع غزة بأن الشعب الفلسطيني سوف يعيد اعمار المناطق ويعيد الحياة غصبا ورغما عن جيش الاحتلال وستعود الحياة اجمل مما كانت في السابق بجهود العائلات الفلسطينية الصامدة.



وأكمل ان المساندة والحاضنة الشعبية للشعب الفلسطيني مع المقاومة الفلسطينية التي ارغمت وأجبرت العدو الاسرائيلي على الموافقة بشروط الصفقة التي وضعتها المقاومة الفلسطينية وهي انسحاب كامل لجيش الاحتلال وايضا فتح المعابر وفك الحصار وادخال شاحنات المساعدات كما الافراج عن الأاسرى في سجون الاحتلال مقابل الافراج عن الرهائن والاسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قادرة إيضا على إعادة غزة أجمل مما سبق وإعمارها وإعادة الحياة إليها.