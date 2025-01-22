شهيد برصاص 'أمن' السلطة الفلسطينية في جنين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية أن الصباغ نقل إلى المستشفى مصاباً بالرصاص في رأسه، أطلقته عليه قوة من أجهزة السلطة.

كما حاصرت أجهزة أمن السلطة، مستشفى الرازي ولاحقت عدداً من المقاومين في المنطقة، بالتزامن مع عدوان الاحتلال على المدينة ومخيما الذي خلف 10 شهداء ونحو 100 مصاب.

وذكرت مصادر محلية أن قوة مسلحة من أجهزة السلطة، اقتحمت المستشفى بحثاً عن مطاردين، وشبان أصيبوا خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال.

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واعتقلت أجهزة السلطة، قائد كتيبه جنين والمطارد للاحتلال الجريح مسلم مصاروه من داخل مستشفى الرازي، والشاب واثق اغبارية من كفر راعي جنوب مدينة جنين.

وسبق أن اعتقلت قوة من أجهزة السلطة المطارد للاحتلال أحمد أبو عميرة ابن مخيم جنين من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء علاجه.

وانتشرت أجهزة السلطة بكثافة في البلدات المحيطة بمخيم جنين ونصبت الكمائن للمطاردين الذين تمكنوا من الانسحاب من المخيم المحاصر من قبل قوات الاحتلال.

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