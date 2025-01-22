غروسي يؤكد: لا توجد أدلة على تصنيع أسلحة نووية من قبل طهران

العالم - ايران

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديثه مع شبكة "إن دي تي في" الهندية على هامش اجتماع دافوس في سويسرا، إنه في الوقت الحالي لا توجد أدلة على تصنيع أسلحة نووية من قبل طهران.

واضاف: نحن لا نقوم بالتفتيش في المستويات أو المواقع التي نعتقد أنه يجب تفتيشها.

كما أشار غروسي، دون الإشارة إلى خروقات الولايات المتحدة والأطراف الغربية في الاتفاق النووي وحق إيران في الرد في حال خرق الأطراف الأخرى، إلى أن إيران قد خزنت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، وهو قريب جداً من درجة الأسلحة.

وفي اليوم السابق، ادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش اجتماع دافوس، في تصريحات غير فنية وسياسية، أن إيران يجب أن تتوصل إلى تفاهم بشأن أنشطتها النووية مع إدارة دونالد ترامب لتجنب جر المنطقة إلى صراع عسكري آخر.

وقال: نحن نتفاعل مع روسيا والصين والدول الأوروبية، لكن من الواضح للجميع أن وجود الولايات المتحدة ضروري. ما نحتاجه هو إيجاد تفاهم. ستكون هذه مهمتنا في الأسابيع المقبلة.

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