الجيش الإسرائيلي يعلن انسحاب لواء غفعاتي من غزة

العالم - فلسطين

وقال الجيش، في بيان: "تستعد قوات لواء غفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 للمهام المقبلة، بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا"، شمالي قطاع غزة، مضيفا أن اللواء "خسر 86 مقاتلاً وقائدا".

وينسحب اللواء وسط خسارته 86 عسكريا منذ بدء المعارك البرية مع فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونشر الجيش مقطع فيديو يظهر انسحاب قوات وآليات "غفعاتي من القطاع وخروجها من الحدود.

وشاركت قوات اللواء غفعاتي في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

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وإجمالا؛ قُتل 841 عسكريا إسرائيليا منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 405 قُتلوا منذ الاجتياح البري، وفق الحصيلة المعلنة للجيش الإسرائيلي، وسط اتهامات بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لخسائره بالقطاع.

يأتي ذلك، بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الأحد الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، على أن يشمل 3 مراحل، تستغرق الأولى 42 يوما ويتم فيها التفاوض بشأن الثانية والثالثة.

وارتكب الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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