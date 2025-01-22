الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين

الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

جرافات عسكرية تصل الى مدينة جنين في سياق العملية العسكرية اسوار حديدية التي اطلقها الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين للسيطرة بحسب ما يزعم الاعلام العبري على يهودا والسامرة بحسب وصفهم.

العالم - خاص بالعالم

وصرح حازم مصاروة مدير مركز إسعاف ابن سينا هناك نداءات استغاثة كثيرة من اهاي المخيم لإعادة الاطفال الى أمهاتهم وابائهم ولكن لم نستطيع ان نتمكن من الدخول الدخول الى مستشفى جنين الحكومي بسبب اغلاق الطريق وتجريفه وتخريب البنية التحتية في شارع المستشفيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

شاهد إيضا..شهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح

وفي بلدة برقين غربي جنين، شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد احمد نمر الشايب الذي ارتقى برصاص قناص خلال قيادة مركبته بالقرب من مخيم جنين في ساعة اقتحام المخيم الاولى.

وفي مستشفى جنين الحكومي المرضى والمرافقين يخرجون من بين اليات الاحتلال، في ظل منع الاحتلال نقلهم بمركبات الإسعاف.

إقرأ المزيد..الجيش الإسرائيلي يعلن انسحاب لواء غفعاتي من غزة

المشاهد بدأت تشبه مشاهد قطاع غزة، نزوح واعتقالات وترسانة مدججة تحيط بالمخيم، ولكن هل ستكون هذه بداية لنهاية المقاومة في الضفة الغربية، هذا ما يريده الاحتلال ولكنه بحسب معطيات هذه الارض لن يكون .

روابط ذات صلة

بعد الفشل في 'طوفان الاقصى'.. موجة الاستقالات تعصف بجيش الاحتلال

حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

حزب الله: المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على كسر عنجهية الصهاينة