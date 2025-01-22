جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين

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وصرح حازم مصاروة مدير مركز إسعاف ابن سينا هناك نداءات استغاثة كثيرة من اهاي المخيم لإعادة الاطفال الى أمهاتهم وابائهم ولكن لم نستطيع ان نتمكن من الدخول الدخول الى مستشفى جنين الحكومي بسبب اغلاق الطريق وتجريفه وتخريب البنية التحتية في شارع المستشفيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



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وفي بلدة برقين غربي جنين، شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد احمد نمر الشايب الذي ارتقى برصاص قناص خلال قيادة مركبته بالقرب من مخيم جنين في ساعة اقتحام المخيم الاولى.



وفي مستشفى جنين الحكومي المرضى والمرافقين يخرجون من بين اليات الاحتلال، في ظل منع الاحتلال نقلهم بمركبات الإسعاف.

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المشاهد بدأت تشبه مشاهد قطاع غزة، نزوح واعتقالات وترسانة مدججة تحيط بالمخيم، ولكن هل ستكون هذه بداية لنهاية المقاومة في الضفة الغربية، هذا ما يريده الاحتلال ولكنه بحسب معطيات هذه الارض لن يكون .