الدفاع المدني.. انتشال رفات 162 شهيداً في قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وقال الدفاع المدني في تصريح له: "تمكنا من انتشال رفات 162 شهيدًا في محافظات قطاع غزة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي".

وأضاف: "لا تزال طواقمنا غير قادرة على انتشال جثامين آلاف الشهداء المفقودة تحت ركام المباني المدمرة وذلك لعدم توفر المعدات والآلات الثقيلة".

يأتي ذلك في ظل دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الفعلي صباح الأحد الماضي، عند الساعة الثامنة والنصف، بعد 470 يوماً من الإبادة الجماعية، التدمير الهائل للمنازل والبنية التحتية، وسط ترقب وفرحة عارمة من أهالي القطاع.

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وأعلنت مصادر طبية، يوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,161 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,166 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.