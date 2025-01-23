بالفيديو.. مدير الإعلام الحكومي يكشف عن أرقام مرعبة للعدوان على غزة

العالم - خاص العالم

وفي مقابلة خاصة على قناة "العالم" الاخبارية أضاف الثوابته أن هذه الحرب التي استمرت على مدار 470 يوم من القتل والابادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي، دمرت اكثر من 15 قطاعا من القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وأن الخسائر الاولية المباشرة لهذه القطاعات نتيجة حرب الابادة الجماعية أكثر من 38 مليار دولار، إضافة الى التهجير الذي مارسه الاحتلال الاسرائيلي وهو جريمة ضد الانسانية كما يصنفه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وكل القوانين التي تعنى بحقوق الانسان والقوانين التي تنادي بحقوق الانسان في كل دول العالم.

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وبين مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الى أن هذه الحرب الاجرامية في قطاع غزة، خلفت اكثر من 60 الف شهيد ومفقود نتيجة العدوان الذي استمر 470 يوما بشكل متواصل، من هؤلاء الشهداء والمفقودين وصل الى المستشفيات 47000 منهم وبقي هناك قرابة 14,000 من المفقودين تحت الانقاض وتحت البنايات المدمرة التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي فوق رؤوس السكان.

وأوضح ثوابته أن الاحتلال الصهيوني قام بتدمير مربعات سكنية بشكل كامل في غزة، وقام بتدمير القطاعات الحيوية بشكل كامل، اكثر من ربع مليون وحدة سكنية دمرها الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل او بشكل بليغ غير صالح للسكن اضافة الى ذلك الاحتلال الاسرائيلي قام باحراق وتدمير واخراج عن الخدمه 34 مستشفى اضافة الى اكثر من 500 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال الاسرائيلي بشكل كلي او بشكل بليغ غير صالحة للاستخدام، منوها الى ان هذا الحال وهذه الخسائر تنسحب على جميع القطاعات الحيوية في قطاع غزة سواء كان القطاع الصحي بمختلف تخصصاته او الاقتصادي او التجاري او الديني والابرز القطاع الاسكاني الذي ركز عليه الاحتلال الاسرائيلي من اجل احداث كارثة انسانية في قطاع غزة وازمة انسانية عميقة نعاني منها منذ بدء حرب الابادة الجماعية.

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وأمام المعاناة جراء عدوان الاحتلال وما خلفه من كارثة حقيقية بقطاع غزة، ناشد مدير مكتب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي لكي يكون له كلمة جدية وفاعلة في اطار اغاثة القطاع، وانقاذ القطاع من الواقع المأساوي الذي وقع فيه الناس، خاصة على صعيد الاسكان وعلى صعيد الصحة والاغاثة والايواء.

وبخصوص مدينة رفح أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابته أنه تم الاعلان عنها أنها منطقة منكوبة لان الاحتلال الاسرائيلي قام بتدمير اكثر من 85% من هذه المدينة، اضافة الى تدمير المستشفيات، على سبيل المثال المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة رفح وهو مستشفى "أبو يوسف النجار" قام الاحتلال بارسال "روبوت متفجر" دخل المستشفى وتفجيره عن بعد، مما يدل على حجم الجريمة والحقد والروح الانتقامية للاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين وبحق القطاعات المدنية وبحق ابناء شعبنا الفلسطيني.

وأمام الكارثة الانسانية التي حلت بمدينة رفح من فقدان آلاف من ابنائها، اضافة الى تدمير المدينة عن بكرة أبيها، طالب الثوابته أن تتضافر الجهود في اطار انقاذ هذه المدينة وكذلك انقاذ جميع المحافظات في قطاع غزة.