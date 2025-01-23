وزير الخارجية يزور أفغانستان قريبا

العالم - ايران

ومن المقرر ان يتم خلال هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا، تسليط الضوء على مروحة من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك او مبعث قلق الطرفين.

ويرافق وزير الخارجية في زيارته لكابل، وفد من ممثلي الوزارات المختلفة وكذلك وفد اقتصادي وتجاري.

وكان عراقجي قد عين في قرار قبل نحو شهرين، علي رضا بيكدلي كمشرف جديد لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابل.

إقرأ ايضا .. إيران تدعو أفغانستان لإزالة العوائق عن الأنهار الحدودية

على الصعيد نفسه رحب ذاكر جلالي وهو احد كبار مسؤولي وزارة خارجية حكومة طالبان بالزيارة المقبلة لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى افغانستان، معتبرا انها تمهد لدخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة.

وافادت وكالة انباء صوت افغانستان (اوا) ان جلالي كتب في منشور على منصة "اكس": "ان المصالح السياسية والاقتصادية والامنية المشتركة بين افغانستان وايران، تشكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي."

واعتبر زيارة عراقجي الى كابل، خطوة بناءة على طريق ترسيخ العلاقات وقال ان العلاقات بين البلدين ستدخل مع هذه الزيارة، مرحلة جديدة.