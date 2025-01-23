خروقات إسرائيلية متواصلة في غزة وانتشال شهداء بالعشرات

العالم _ فلسطين

انتشل المسعفون صباح اليوم جثامين 9 شهداء من منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

ووصل مشافي قطاع غزة 54 شهيدا و 19 اصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 47161 شهيد و 111161 اصابة منذ الـ7 من اكتوبر للعام 2024م.

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واستشهد مواطن في مدينة رفح وأصيب 5 في حادثين منفصلين خلال الـ24 ساعة الماضية اثر اطلاق جيش الاحتلال النار على مختلف أحياء مدينة رفح التي تقع على الحد الجنوبي للمدينة.

كما أصيب مواطنان شمال مخيم النصيرات واطلقت الزوارق الحربية نيران رساشاتها نحو ساحل مدينة غزة.

ولم يسجل تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة وذلك لسوء الاحوال الجوية.

وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة دخول 808 شاحنة للقطاع خلال اليوم الرابع من وقف اطلاق النار بينها شاحنات وقود.

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