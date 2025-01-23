ما حقيقة فيديو للطاغية صدام وهو يلقي الشعر داخل حفرة؟+فيديو

العالم _ العراق

وفي الفيديو المتداول يظهر شخص في هيئة الطاغية "صدام" يجلس ويتحرك في داخل حفرة، بينما يردد أبيات من الشعر، فيما ظهرت قوارض بالقرب منه.

ليس معروفا سبب رواج هذه المقاطع حاليا، إلا أنها تأتي وسط تدفق لافت لمنشورات في الأيام الأخيرة، صدرت من حسابات يبدو أنها لمؤيدي رئيس النظام البعثي البائد، كانت تتذكر فترات حكمه (1979 - 2003).

وتحدثت بعض الروايات المصاحبة للمقاطع بنبرة ساخرة: "الجزء الأول من بطولات صدام في داخل حفرة القيادة بين أشجار النخيل في منطقة الدور".

في حين نشرت حسابات أخرى المقاطع برواية تزعم تقديم "حقيقة القبض على صدام في مدينة الدور بين البساتين وأشجار النخيل يحمل سلاحه ولكنه لم يقاومهم. ثم بعد ذلك تم تخدير صدام حسين وتم نقله إلى الحفرة التي تم الإعلان عنها وتم تصوير المشاهد كما ظهرت حتى يرى أبناء العراق بأن قائدهم كان مختبئ".

ولكن أخضعت المقاطع للفحص من خلال أدوات التحقق من المواد المصورة، التي وجدت أن اللقطات زائفة ومنتجة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها تداخلت مع مكونات أخرى حقيقية.

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يدعم ذلك كون الصوت المنسوب لصدام في أحد المقاطع المتداولة، هو صوته بالفعل، حيث تم اقتطاعه من خطابه الشهير في بداية الاجتياح الأمريكي للعراق، الذي شهد ترديده لأبيات من قصيدة "أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل، أطلق لها السيف وليشهد لها زحل" للشاعر العراقي عبدالرازق عبدالواحد.

وعلى الرغم من اقتراب ملامح صدام حسين المنتجة بالذكاء الاصطناعي من هيئته الحقيقية، إلا أنها لا ترتبط به، كما اختلفت ملابسه لحظة القبض عليه عن تلك التي ظهر فيها في المقاطع المتداولة.

وفي 13 ديسمبر 2003، ألقت فرقة عسكرية من القوات الدولية المشتركة القبض على الطاغية العراقي صدام في نطاق بلدة الدور في محافظة صلاح الدين (وسط العراق) إلى الشمال من بغداد.

وبعد 3 سنوات من اعتقاله، أعدم صدامن شنقا بعدما أدانته محكمة عراقية في اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

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