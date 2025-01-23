الناتو يدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي ويحذر من تداعيات هزيمة أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى زيادة إنفاقها على الدفاع، محذرا من أن هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا قد تكلف الناتو 'تريليونات' الدولارات لاستعادة قوته الردعية.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "يتعين على حلف الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي جماعيا، وإنه سيتم إقرار الرقم الدقيق لاحقا هذا العام، انتصار روسيا في أوكرانيا سيضعف قوة الردع لدى الناتو، واستعادة قوة الردع لبقية الناتو ستكون بثمن أعلى بكثير مما كنا نفكر فيه؛ لن تكون مليارات إضافية، بل تريليونات إضافية".

اما الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي فدعا لنشر قوة غربية لا يقل قوامها عن مئتي الف عسكري لحماية بلاده من اي غزو روسي جديد في حال التوصل لاي هدنة مع روسيا

وزارة الخارجية الروسية من جانبها أعربت عن قلقها الشديد من احتمالية إرسال قوات من حلف الناتو إلى أوكرانيا، مشددة على أن هذا الإجراء سيهدد بتصعيد جامح للصراع يخرج عن نطاق السيطرة وهو أمر غير مقبول بشكل قاطع لروسيا على حد تعبيرها؟

وفيما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل للحرب مع أوكرانيا بسرعة.



أكد الكرملين أنه لا يرى جديدا في تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده منفتحة على الحوار شريطة أن يكون مبنيا 'على التوازن والاحترام المتبادل'.

الرئيس الروسي 'فلاديمير بوتين' وللمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية يبدي قلقاً متزايداً إزاء 'التشوهات في اقتصاد روسيا' في زمن الحرب حسب تعبيره.



ودعا العلامات التجارية الروسية إلى التوسع بثقة في الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية خلق بيئة داعمة وآليات تمكن الشركات الروسية من النمو والمنافسة عالميا.

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