تقدم الجيش السوداني دفع بعدد من النازحين للعودة الى مناطقهم

العالم - خاص بالعالم



وهيأت الحكومة السودانية اكثر من ثمانين مركز ايواء لاستضافة هؤلاء النازحين رغم شح الامكانيات وقلة الدعم من المنظمات الطوعية.



الجيش السوداني بعد ان كان في وضع المدافع اصبح يتقدم نحو المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع في عدد من ولايات السودان خاصة مدن امدرمان وسنار وودمدني مما حدا بعديد المواطنين التسجيل للعودة الطوعية لمناطقهم التي هجروها بسبب الحرب.

شاهد إيضا...هل تبنت الدعم السريع سياسة الأرض المحروقة باستهداف محطات الطاقة؟



لكن هذه العودة تلازمها هواجس الطرق اذ تنتشر قوات الدعم السريع في عدد من الارتكازات وتهاجم هذه القوافل بخلاف عملية الاستقرار في تلك الولايات عقب الوصول اليها في ظل ضيق ذات اليد.



مدينة بورتسودان العاصمة الادارية للسودان تعاني أوضاعًا صحية صعبة وغلاء في المعيشة وربما تساعد عمليات العودة الطوعية في التقليل من هذه المعاناة.