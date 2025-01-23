غزة.. تحديات المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان

العالم – بانوراما

وقالت وسائل إعلام عبرية إن رئيسي الجهازين لم ينتظرا لليوم السادس عشر من بداية المرحلة الأولى كما هو مقرر لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية.

واضافت أنهما سيناقشان مسألة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

هذا واعتبر مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن تنفيذ اتفاق غزة أصعب من التوصل إليه.. وأوضح أن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيتم إذا سارت الأمور على ما يرام في المرحلة الاولى.. وحتى الآن لم يبلغ أي طرف عن وجود خرق كبير وواضح للاتفاق.

ولمناقشة هذه المواضيع تستضيف هذه الحلقة من مدينة القدس المحتلة الخبير في الشؤون الإسرائيلية راسم عبيدات ومن القاهرة الخبير في شؤون الشرق الأوسط د.ياسر فراويلة.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- ما هي أبرز نقاط الخلاف التي تحول دون التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة؟

- هل إشراك حماس لباقي الفصائل والقوى داخل غزة في قضايا إدارة القطاع تعني تراجعا لنفوذها وسيطرتها على القطاع؟

- الحديث يدور عن أن تنفيذ أي اتفاق أصعب من التوصل إليه.. لماذا؟ ما هي أبرز العقبات في هذا الإطار؟

- مسؤولون إسرائيليون قالوا إن من الممكن أن يعودوا للقتال بمجرد تسلمهم لأسراهم.. ما الجدوى من التفاوض إذن؟ وهل هناك ضمانات يمكن أن تقدم بعدم عدوة الاحتلال لحرب الإبادة مرة أخرى؟

- هل مساعي الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في استبعاد حركة حماس من المشهد السياسي والإداري لغزة أمر ممكن التنفيذ؟

- في ظل مساعي دونالد ترامب لإنهاء الحروب الحالية هل سيكون من الممكن لتل أبيب العودة للحرب مرة أخرى؟

- هل هناك ربط سواء من حركة حماس أو تل أبيب للمفاوضات بشأن غزة والأسرى بمصير الضفة الغربية؟

- إلى أي مدى يمكن للاستقالات التي تعصف بحكومة الاحتلال كما هو الحال للمتطرف بن غفير وكذلك في المؤسسة الحربية أن تؤثر على سير المفاوضات؟

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