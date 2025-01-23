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عراقجي يدعو إلى صون حقوق الأقليات في سوريا

عراقجي يدعو إلى صون حقوق الأقليات في سوريا
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

دعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إلى صون حقوق الأقليات في سوريا.

العالم - إیران

وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الخميس، تبادل عراقجي وفيدان، وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات في سوريا.

وأكد عراقجي مجددا على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم سيادة ووحدة أراضي سوريا وضرورة تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل التيارات السياسية والعرقية والدينية، واعرب عن قلقه من أنباء واردة حول أعمال تعسفية تقوم بها مجموعات مسلحة ضد الناس العاديين والمدنيين في المناطق الشيعية والعلوية، ودعا إلى صون حقوق الأقليات.