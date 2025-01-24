بالفيديو.. كاميرا العالم توثق مشاهد عودة الحياة لمخيم جباليا رغم الدمار الهائل

العالم - مراسلون

من مخیم جبالیا، لم یکن یعلم الاحتلال انه بتدميره هذا المخيم ومبانيه يعطي بذلك عزيمة لابناءه فقد بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد ان دمر الاحتلال كل هذه المباني والحارات والاحياء في مخيم جباليا والمناطق المحيطة.

وقال مواطن فلسطيني " عندما عدنا اتفاجأنا باشياء عجيبة لا يصدقها عقل وهذا عمل جنوني فهذا ليس معكسر وهذه ليست عملية حرب بل هذه عملية انتقام من المباني والبشر والحجر وكله. سيتم تعمير المخيم حتى لو دمرت "اسرائيل" المخيم سيعمر مرة اخرى والليالي تثبت ، ونحن شعب قوي مهما حدث لنا".

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فيما قال المهندس ناجي سرحان "مخيم جباليا قد تم تدميره بشكل كامل ويحتاج الى تعميره لاعادة الحياة ويحتاج كل مستلزمات الحياة من مياه صالحة للشرب وحفر ابار وخيام ومولدات وطاقة شمسية والوقود اللازم لتشغيل المولدات والمعدات لازالة الركام ومعدات لفتح الشوارع فالحقيقة يحتاج لكل شيء لان كل مظاهر الحياة منعدمة، لكننا مصرين على اعادة الحياة فنحن نتشبث بالحياة وهذه الرسالة التي نوجهها للعالم نحن كفلسطينيين متشبثين بارضنا لن نرحل منها ولن نرحل عن قطاع غزة وسنبقى هنا وسنقيم حياة جديدة واملنا في المستقبل كبير".

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