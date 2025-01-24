أونروا: 1.9 مليون شخص بلا مأوى في قطاع غزة

العالم - فلسطين

وأضافت الوكالة الأممية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص نزحوا في غزة بسبب الحرب، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة.

وذكرت أن معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وأوضحت أن إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات.

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كما أعربت الوكالة الأممية عن “قلقها إزاء الوضع الإنساني المزري في غزة، وخاصة شمال القطاع”.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنه “بمجرد سريان وقف إطلاق النار، عملت فرق الأونروا بلا توقف لبدء توزيع المساعدات الغذائية في شمال غزة”.

كما أشارت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض التي خلفتها أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف في “احتياج ماس لمساعدات منقذة للحياة”.

ودعت “الأونروا” إلى ضرورة مواصلة عملها لتقديم المساعدات الإنسانية بهذا الحجم.