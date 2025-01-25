اسير فلسطيني لقناة العالم: هددوني بالقتل ان عدت الى القدس

العالم - خاص بالعالم

وقال الاسير المحرر محمد السلايمه لمراسلنا في غزة الزميل محمد ابو عبيد: انا من سكان مدينة القدس منطقة رأس العامود ومبعد الى قطاع غزة، كان حكمي 25 عاما قضيت منها ما يقارب 10 سنوات وبقي نحو 15 سنة، وربنا أكرمنا بهذا الفرج واشكر الله عز وجل ثم المقاومة الاسلامية، والرحمة الى الشهداء، واحيي كل الشعب في قطاع غزة.

ووجه السلايمه كلامه الى اهالي غزة قائلا: أتمنى من الله عز وجل أن يكرمكم في الدنيا وفي الاخرة، وهذا فخر وعزة ونصر لي ان اكون بينكم، انا بوجودي هنا في غزة احسست اني نزلت عند اهلي وأكثر.

وأضاف: واجهت تهديدات من قبل ضباط وجنود في الجيش الاسرائيلي بملاحقتي وقتلي او ارجاعي الى السجن مرة اخرى إذا ذهبت الى القدس.

وتابع الاسير المحرر: على الرغم من كوني مشتاق لأهلي في القدس، لكن الحمد لله الحاضنة في غزة موجودة وستبقى بإذن الله، وهذا الامر يوجه رسالة للاحتلال ان اهل غزة هم صامدون وصابرون وهذا فخر لنا اننا نزلنا هنا.

واشار السلايمه أن وضع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل الحرب كان صعب جدا جدا من كل النواحي، سواء من الناحية الانسانية او التعامل او الغذاء وغيرها.

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ووجه الاسير المحلل محمد السلايمه شكره لكل شخص عانى في قطاع غزة، مؤكدا أن التاريخ سيسجل هذه العزة والفخر والنصر.

ونقل مراسلنا الزميل محمد ابو عبيد تحية اسرة قناة العالم للاسير وزملائه من الاسرى المحررين.

هذا واستقبلت بعد ظهر اليوم حشود شعبية كبيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة 114 اسيرا محررا ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الاسرائيلي، فيما وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.

وحملت الحشود في رام الله الأسرى المحررين على الأكتاف ولوّحوا بعلامة النصر. وأعرب الأسرى عن شكرهم للمقاومة الفلسطينية في غزة التي كانت وراء صفقة التبادل.

في الوقت نفسه، وصل 16 من الأسرى المحررين إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، قادمين عبر معبر كرم أبو سالم، وكان بينهم محمد السلايمة الذي التقى به مراسلنا.

وقد أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أنها أطلقت سراح 200 فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل، وذلك بعد ساعات قليلة من إفراج المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات إسرائيليات في غزة.

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين تضم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

وتم إطلاق سراح 114 أسيرا من هؤلاء إلى رام الله و16 إلى قطاع غزة وإبعاد 70 أسيرا إلى مصر، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وصباح اليوم سلمت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، 4 مجندات إسرائيليات محتجزات لديها للصليب الاحمر، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.