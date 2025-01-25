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الوفاء للمقاومة: بقاء العدو في أرضنا مرفوض وعلى الدولة القيام بدورها

الوفاء للمقاومة: بقاء العدو في أرضنا مرفوض وعلى الدولة القيام بدورها
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان، النائب حسين الحاج حسن، أن بقاء العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية مرفوض، مشددًا على ضرورة قيام الدولة اللبنانية بدورها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

العالم _ لبنان

وفي تصريحات له خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد حسين خليل هاشم، بمناسبة مرور سنة على استشهاده، أشار الحاج حسن إلى أن العدو الإسرائيلي أعلن عن نيته البقاء في بعض النقاط، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابه الكامل من جنوب لبنان. واعتبر أن هذا الأمر هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، التي يجب أن تتواصل مع الأطراف الراعية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق.

وشدد النائب الحاج حسن على أن "بقاء العدو في أرضنا هو احتلال"، مؤكدًا أن حزب الله والمقاومة يراقبون الوضع ويتابعون الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، وأنهم مستعدون لاتخاذ الموقف المناسب عند الحاجة.

كما تناول الحاج حسن الوضع السياسي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الحقيقية في الحكم، وضرورة تمثيل الثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله) بشكل عادل. وأكد على أن أي صيغة حكومية يجب أن تحترم الميثاق الوطني والعيش المشترك.

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وفي ختام كلمته، أشار الحاج حسن إلى الإنجازات العسكرية والسياسية التي حققتها المقاومة، مؤكدًا أنها لم ولن تهزم، وأن بيئة المقاومة تبقى قوية ومتماسكة رغم التحديات. كما انتقد الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحرب على لبنان كانت مدعومة من الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات لدعم العدوان الإسرائيلي.

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