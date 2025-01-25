"خاوة ورغما عن أنوفهم".. صدق الشهيد السنوار وعده

العالم - فلسطين



وبالفعل قد تحقق وعد الشهيد يحيى السنوار باطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، حيث فتح لهم اليوم السجانون الباب.

هذا وقد أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أنها أطلقت سراح 200 فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل، وذلك بعد ساعات قليلة من إفراج حركة حماس عن 4 مجندات إسرائيليات في غزة.

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ووفقا لمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين تضم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

وتم إطلاق سراح 114 أسيرا من هؤلاء إلى رام الله و16 إلى قطاع غزة وإبعاد 70 أسيرا إلى مصر، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.