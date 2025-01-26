الفلسطينون بمحور نتساريم يوجهون رسالة عبر كاميرا العالم

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وقال مواطن فلسطيني من الذين تجمعوا في انتظار تراجع الاليات العسكرية الاسرائيلية وفتح الطريق "نريد العودة لغزة، كنا في المواصي لمدة 15 شهرا ونحن نتظر هذه اللحظة لنعود لغزة، وليست هناك مشكلة ان غزة والبيوت مدمرة سنضع الخيام فوق ركام بيوتنا. رسالتنا هي اننا نريد العودة لغزة لبيوتنا مهدمة ولا تتوفر مسلتزمات الحياة من سكن ومياه صالحة للشرب لكننا سنضع خيام فوق الركام، سنتحمل البرد والتعب وسنظل ولو طالت المدة ليوم او اثنين او ثلاثة او خمس سنبقى انا و زوجتي واولادي هنا حتى عودتنا لغزة".

فيما قال مواطن فلسطيني اخر" ان اصرار العودة لان هذه بيوتنا واراضينا ومهما كانت البيوت مدمرة فيجب ان نعود لان هذه ارضنا. وندعوا العالم ان يدعمنا خلال هذه المحنة، وان شاء الله سنعمر هذه البلاد".

وافاد مراسلنا محمد البلبيسي، ان اعداد كبيرة من المواطنين تتوافد لهذه النقطة رغبة منهم للعودة لمدينة غزة، مشيرا ان الساعات القليلة القادمة ستوضح لنا ما ستؤول اليه الاوضاع من السماح او قد مبيت الناس في حال رفض الاحتلال السماح لهذه الاعداد الكبيرة بالعودة.

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