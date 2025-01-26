’بن غفير’ و ’سموتريتش’ يعلقان على اقتراح ’ترامب’ تهجير سكان غزة

العالم - فلسطين

وقال بن غفير في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر".

وتابع: "أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية".

وأضاف بن غفير "عندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا".

بدوره، "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية الإسرائيلي، أشاد باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر معتبرا اياه بــ"فكرة عظيمة".

وتخرص سموتريتش في بيان صادر عن مكتبه: "إن فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة، بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى" على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

هذا وقال ترامب "تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة، حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".