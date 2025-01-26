بالفيديو.. خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لدول الجوار.. هكذا ردت حماس عليها

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لم يشفى قطاع غزة من جراح العدوان الاسرائيلي بعد حتى طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفة لتطهير القطاع عبر تهجير اهله الى دول الجوار.

ترامب دعا مصر والاردن الى استقبال مزيد من الفلسطينيين، بذريعة الدمار الذي خلفه العدوان. مؤكدا حديثه خلال مكالمة هاتفية مع ملك الاردن عبد الله الثاني وصفها بالجيدة، مشيرا الى انه سيبحث الامر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقل مليون ونصف مليون شخص من اهالي غزة، معتبرا ان على بعض الدول العربية المشاركة في بناء موقع مختلف للفلسطينيين حيث يمكنهم العيش فيه دون ان يؤكد ان الامر مؤقتا.

وقال ترامب: 'لقد نظرت إلى صورة غزة ، غزة تشبه موقع هدم ضخم. هذا المكان يجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة. يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك. الساحل مذهل، والطقس والموقع رائعان.. يمكن تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة'.

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مقترح ترامب يأتي رغم تعرض واشنطن لانتقادات منذ بدء العدوان بسبب دعم حليفتها تل ابيب، خاصة وانه سبق ان كشف قبل يوم من تنصيبه رئيسا بأن إدارته ستدرس نقل جزء من سكان غزة البالغ الى خارج القطاع، ومن بين الدول المستضيفة مؤقتًا وقع الاختيار على إندونيسيا لبعدها الجغرافي عن الأراضي المحتلة. وبحسب محللين الفكرة التي يُنظر إليها باعتبارها غير واقعية تمامًا، تجاهلت رفض الدول المجاورة استقبال النازحين خوفًا من تصفية القضية الفلسطينية بعدم سماح سلطات الاحتلال لمن خرجوا قسرا من ديارهم بالعودة مرةً أخرى بعد تحسن الأوضاع ووقف القتال.

وقال مسؤول العلاقات الاعلامية في حركة حماس، محمود طه، ان " نحن في حركة حماس لن نلتفت الى هذه التصريحات لاننا مدركون بان شعبنا يعي مخاطر هذه المرحلة ومخاطر المخططات الصهيونية والامريكية تجاه القضية الفلسطينية شعبنا متمسك بارضه رغم كل المعاناة".

وبالطبع تصريحات ترامب لاقت ترحيبا من تل ابيب ليخرج "وزير الامن القومي" الإسرائيلي المستقيل ايتمار بن غفير مهنئا ترمب على مبادرته بنقل اهالي غزة مطالبا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشجيع ما اسماه الهجرة الطوعية للفلسطينيين وتنفيذها.

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#العدوان_على_غزة

ترامب يدعو لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار

مقترح ترامب يثير مخاوف من تصفية القضية الفلسطينية

بن غفير يرحب بتصريحات ترامب ويشجع حكومته على تهجير الفلسطينيين