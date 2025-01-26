حشود مليونية تحيي ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)+ فيديو وصور

العالم - العراق

وأعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الاحد، عن مشاركة أكثر من 14 مليون زائر في الزيارة الرجبية.

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ووثقت ووسائل الاعالم، إحياء مراسم الزيارة هذه، ومشاهد من التشييع الرمزي وغيرها، كما شاركت الطائرات العراقية، في هذه المراسم، من خلال التحليق بشكل منخفض ووضع رايات كُتب عليها (الكاظمين الغيظ).

واختتمت اليوم، مراسم زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم، بعد توجه ملايين الزائرين سيرا على الأقدام لمدينة الكاظمية، من مختلف مناطق بغداد والعراق.

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وقالت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية في بيان ورد للوكالة، إن "الأمين العام للعتبة حيدر حسن الشمري، أعن أن عدد الزائرين الوافدين للعتبة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم بلغ أكثر من 14 مليون زائر".

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، في بيان، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت على مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير، والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، من تأمين الحماية للجموع المليونية التي توافدت لإحياء الذكرى في مدينة الكاظمية، وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون بعموم مناطق العاصمة".

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وأضاف أن "منتسبي القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة والوكالات الاستخبارية قد بذلوا جهوداً كبيرة تستحق الثناء".

بدورها، أكدت أمانة نجاح خطتها للزيارة الرجبية، واشارت إلى رفع 4 آلاف طن من النفايات في مدينة الكاظمية.

وقدمت العتبة الكائمية الشكر لـ"كل من ساهم بإنجاح الزيارة من مواكب حسينية وقوات أمنية شاركت بمختلف صنوفها في تامين الزيارة اضافة الى وعي الزائرين".