ماسك يسير على خطى ترامب ويغيير اسم القناة الإنجليزية

العالم - الاميركيتان

ويبدو أن تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" أعجب ماسك، الذي بات من أقرب المقربين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تغريدة ماسك التي أرفقها بخريطة للقناة الشهيرة بين البلدين الأوروبيين أشعلت موجة من التعليقات.

إذ اعتبر الكثيرون أن ماسك يمشي على خطى ترامب، في إطلاقه تصريحات نارية حول الاستيلاء على البلدان سواء كندا أو غرينلاند، أو حتى خليج المكسيك وقناة بنما.

فيما رأى آخرون أن رئيس تسلا يحاول مناكفة بريطانيا، في استمرار لسيل الانتقادات التي وجهها على مدار الأسابيع الماضية إلى رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر.

علماً أن الرئيس الأميركي أكد مساء أمس السبت أن "علاقة جيدة للغاية تجمعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير، مضيفا أنه يقوم "بعمل جيد للغاية حتى الآن".

كما أشار من على متن الطائرة الرئاسية أنه سيجري محادثة هاتفية مع ستارمر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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كذلك شدد ترامب على أنه "يتوافق مع ستارمر بصورة جيدة، بل معجب به للغاية". وأردف قائلا: "هو ليبرالي، وهذا أمر مختلف نوعا ما عني، لكني أعتقد أنه شخص جيد للغاية، ويقوم بعمل جيد جدا حتى الآن". وأشار إلى أن المملكة المتحدة قد تكون الوجهة لأول رحلاته الخارجية لفترة رئاسته الثانية.

وكان ماسك هاجم ستارمر بشدة مؤخرا، كما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة وسط تراجع نسب تأييد الحزب العمالي.

في حين أثارت تلك "التدخلات" حفيظة لندن، ورد ستارمر معتبرا أن الملياردير الأميركي المثير للجدل يروج للشائعات.