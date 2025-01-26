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الأردن يعلق على مقترح ’ترامب’ لنزوح سكان غزة الى أراضيه

الأردن يعلق على مقترح ’ترامب’ لنزوح سكان غزة الى أراضيه
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

علق الأردن، اليوم الأحد، على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى أراضيه وإلى مصر ودول عربية أخرى، بعد أن تم تدمير القطاع، بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه.

العالم - الأردن

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن: الأردن لم يكن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة

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وتابع عبر منصة "إكس": والحقيقة الثابتة الراسخة، هي أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه، ولم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة، وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة.

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