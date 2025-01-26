الأردن يعلق على مقترح ’ترامب’ لنزوح سكان غزة الى أراضيه

العالم - الأردن

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن: الأردن لم يكن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة

إقرأ المزيد.. حماس تعلق علی مشروع ترامب لتهجير الفلسطينيين الی مصر و الأردن

وتابع عبر منصة "إكس": والحقيقة الثابتة الراسخة، هي أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه، ولم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة، وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة.