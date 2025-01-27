نازحو كفركلا يتحركون لتغيير المعادلة رغم المنع الإسرائيلي

العالم - مراسلون

ووصل مراسل العالم حسين عزالدين الى مدخل كفر كلا قائلا إن هذا هو المشهد الذي نراه أمامنا، تجمعات لأهالي البلدة وهم مصرون على الدخول الى بلدتهم لتثبيت سيادتهم الحقيقية وحقهم بأن هذه الأرض هي ملكهم.

وقال علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان اللبناني:

مجاهدونا خلال الحرب غيروا معادلة الصراع والآن شعبنا بعد الحرب يغير المعادلة السياسية والأمنية والميدانية التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يكرسها.

ويقترب مراسل العالم من نازحة لبنانية مخاطبا إياها: حاملة راية المقاومة وبدك تفوتك على ضيعتك شو بدك تقولين لنا؟ وهي ترد: أكيد بدنا نفوت بفضل دماء الشهداء ووصية السيد حسن نصر الله، بدنا نفوت هذه أرضنا، ولو لم تكن دماء الشهداء والمقاومة والشرفاء لم نكن نقدر على العودة، مؤكدة أننا بدنا نعود الى ضيعتنا حتى نقعد على الركام.

وتقول مواطنة أخرى: قدمنا وراح نقدم .. وإذا سيد الشهداء السيد حسن نصر الله قدم روحه من أجل الأمة وكرامتنا وأرضنا وعرضنا .. نريد أن نفوت على أرضنا غصبا عن الاحتلال والغاشم وغصبا عن أمريكا.

وتابع مراسل العالم مشيرا الى السواتر التي رفعت بوجه الأهالي ووضعها الاحتلال الإسرائيلي ، ووضع أهالي قرية كفركلا أعلام المقاومة على هذه الأماكن تحديدا ونرى آليات الجيش الإسرائيلي تتمركز في وسط الطريق وهي تبدو أمامنا بهذا الشكل.

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وقال مواطن لبناني لقناة العالم: هذه ضياعنا، ألا نرجع إليها؟ بيتنا مهدم ما نقبل. لا نقبل نعيش بالنبطية، لا نقبل نعيش في بيروت، ولكن نعيش وسط ضيعتنا ونموت على ترابها. ولم يحرر ضيعتنا إلا دم الشهداء والشرفاء، وتحررت كفر كلا..

هذا هو لسان حال هؤلاء الناس، أهالي بلدة كفركلا الذين تجمعوا بالمئات هم مصرون للدخول على بلدتهم رغم الاحتلال الإسرائيلي الذي يصنع العوائق والحواجز لأنهم مصرون على الدخول.