تزويد مروحيات طيران الجيش الايراني بمنظومات الرؤية والرمي الليلي

العالم - ايران

وقال قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" يوم الاثنين، انه وفي الليلة الاولى من المناورات التي تنفذها القوات البرية للجيش الايراني حاليا في غرب ايران، نفذ طيران الجيش (سلاح المروحيات) عملية نقل وانزال جوي متحركة للواء 35 للقوات الخاصة للجيش كما استطاع في الوقت نفسه الاشتباك مع العدو المفترض، وهذا بفضل تجهيز مروحيات الكوبرا التابعة للقوات البرية للجيش بمنظومات الرؤية الليلية والرمي الليلي.

إقرأ ايضا .. مناورات لطيران الجيش الإيراني.. انضمام مروحيات جديدة

وفيما يخص المرحلة الاولى من المناورات الامنية والهجومية والمتحركة للقوات البرية للجيش في غرب ايران اوضح العميد حيدري ان القوات البرية للجيش خططت ونفذت هذه المناورات وتقوم بتقييم عمليات الهجوم الليلي الصاعق التي تنفذها وحدات القوات الخاصة وقوات الرد السريع وكذلك عمليات النقل والانزال الجوي الليلي بهدف قمع الجماعات الارهابية خارج الحدود.

واشار قائد القوات البرية للجيش الايراني الى تحديث المعدات والاسلحة التي تستخدمها هذه القوات وقال ان نسبة كبيرة من مروحيات هذه القوات اصبحت مزودة بنظام الملاحة الليلية لتكون قادرة على التحليق الليلي وتنفيذ العمليات ضد الافراد والاهداف والمنشآت التابعة للعدو.