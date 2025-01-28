نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2025

قناة العالم
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥
١١:٥٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 47354 شهيدا و111563 جريحا
عاجل
قناصة الاحتلال تستهدف سيارة اسعارف فلسطينية قرب رفح جنوب قطاع غزة
عاجل
مقتل جندي اسرائيلي برصاص رفاقه خطأ قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة
عاجل
الجيش اللبناني والاهالي يدخلون الاطراف الغربية لبلدة يارون في جنوب لبنان
عاجل
قائد الجيش الايراني: نستخدم التقنيات الحديثة لتوفير الامن والاستقرار لشعبنا
عاجل
رئيس الاركان الايرانية: لدينا الجاهزية اللازمة لمواجهة الاعداء بالحرب الالكترونية
عاجل
أهالي يارون الجنوبية بجنوب لبنان يدخلون بلدتهم بمؤازرة الجيش اللبناني
عاجل
جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
عاجل
قائد الثورة الاسلامية: لنتحلّ باليقظة من نواجه ومع من نتعامل ونتحدث
عاجل
قائد الثورة: علينا ان نحذر من ما تخفيه الابتسامات الدبلوماسية من خبث وعداء
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2025
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/01/28/173806367637804600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/01/28/173806367637804600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2025/01/28/173806365998559000.jpg
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-01-2025
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش 24-01-2025
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 24-01-2025
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 23-01-2025
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
شاهد بالفيديو..
مراسل العالم: سوف أعود الی شمال غزة مشياً علی الأقدام
شاهد بالفيديو..
السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد
فيديو خاص..
طفلة تعود إلى شمال غزة تحمل مفتاحين، فما قصتها؟..
فيديو خاص..
عودة نازحة فلسطينية عمرها 90 سنة إلى شمال غزة
فيديو خاص..
قناة العالم توثق اولی لحظات عودة الفلسطينيين الی شمال غزة
فيديو خاص..
حماس تعلق علی مشروع ترامب لتهجير الفلسطينيين الی مصر و الأردن
شاهد بالفيديو..
أول ظهور علني لقوات تأمين الأسری الاسرائيليين
خاص بقناة العالم..
بث مباشر أمام منزل أم فلسطينية أبناءها تحت رکامه
فيديو خاص..
شاهد.. فلسطيني يتحدی الاحتلال ويشيد خيمة في جباليا
بعد انسحاب جيش الاحتلال..
رفح؛ أکبر مدينة منکوبة في العصر الحديث +فيديو
شاهد بالفيديو..
الخسائر الاقتصادية لـ'إسرائيل' خلال العدوان على غزة: أرقام صادمة وتداعيات عميقة
فيديو خاص..
من نازحين الی مشردين.. هذه قصص مراسلي قناة العالم
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين في ام الرشراش
مخاوف من عدم انسحاب الاحتلال من الاراضي اللبنانية في نهاية مهلة الـ60 يوماً
مراسل العالم..
احتفالات ليلية في باريس ترحيباً بوقف اطلاق النار في غزة
كانوا نياماً علی فرحة اتفاق وقف العدوان علی غزة.. فقتلوهم
شاهد بالفيديو..
في لحظة الانتصار.. حماس تشکر الجمهورية الاسلامية
أسباب تأجيل توقيع صفقة تبادل الاسری بين حماس والاحتلال
غزة؛ فيتنام الكيان الصهيوني
فيديوغرافيك..
اسقاط MQ9 الاميرکية ينذر بسقوط اسطورة الجيش الذي لايقهر
فيديو خاص..
مناورات الرسول الأعظم 19: استعدادات أمنية لمواجهة التهديدات الإقليمية
الاحتلال يغير اسم الضفة الغربية ويغير طريقة التعامل معها
آخر تحركات بطل عرقلة صفقة تبادل الاسری.. بنيامين نتنياهو
جمال.. وثائقي عن حياة الشهيد أبي مهدي المهندس
خاص بالعالم..
خبير عسكري يمني يكشف عن سر شلل المنظومات الاسرائيلية
مراسل العالم..
مقتل قوة اسرائيلية كاملة في كمين مركب لقوات القسام
خلال استقبال وزير الخارجية العماني..
ايران توضح موقفها حول تشكيل حكومة في سوريا
فيديو خاص..
ابتکار فلسطيني محزن لإنقاذ خيام النازحين من مياه الأمطار
مراسل العالم..
7 نازحين منهم 6 أطفال ماتوا من البرد في غزة
مراسل العالم..
مسيرة غزة المليونية في باكستان تطالب بتجريم قادة الاحتلال
مقالات و تحليلات
أهل المقاومة يقولون كلمتهم: لا للاحتلال
إن عدتم عدنا.. لا خيار أمام نتنياهو سوى الإنسحاب من لبنان
إتفاقية الشراكة الشاملة بين إيران وروسيا.. الأسباب والنتائج
هل يصمد اتّفاق الهدنة؟ ما فُرص نجاح مُناورات نتنياهو وأكاذيبه بإجهاضه؟
غزة تنتصر.. نتنياهو يخرج منها صاغراً
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.