إتفاق وقف النار في غزة .. بدء مباحثات المرحلة الثانية

العالم – بانوراما

وأضافت الهيئة أن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل؛ في حين أعلنت حركة حماس الإثنين أن وفدا قياديا برئاسة رئيس مجلسها القيادي بالحركة محمد درويش، وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، يجري خلالها الوفد محادثات مع مسؤولين مصريين بينهم مسؤولو ملف المفاوضات في المخابرات المصرية.

ويمهد الاجتماع المرتقب لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

من جهة أخرى أفاد موقع أكسيوس الأميركي الإثنين أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب سيزور الكيان الإسرائيلي، في إطار بحث التنفيذ الصحيح لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من العاصمة الجزائر ممثل حركة حماس في الجزائر يوسف حمدان ومن الجليل الأعلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية إليف صباغ.. لتناقشهم هذه الأسئلة:

- كيف تبدو الصورة بعد تنفيذ أغلب بنود المرحلة الأولى من الاتفاق؟

- تعنت الاحتلال وإصراره على عدم تنفيذ بعض البنود مثل فتح محور نتساريم والخروج من محور فلادلفيا كادتا أن تفشلا المرحلة الأولى، هل هناك ضمانات للدخول في المرحلة الثانية؟

- موفد ترامب إلى المنطقة اليوم في السعودية وغدا بتل أبيب، لماذا الرياض تحديدا والوساطة قطرية مصرية؟

- حديث ترامب عن تهجير سكان القطاع هل ستطرح في الجولة الثانية برأيكم؟

- ما تعليقكم على رد بري على ميقاتي في اشتراط وقف فوري لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى؟

- الشيخ نعيم قاسم قال إن على 'إسرائيل' أن تنسحب بسبب مرور الستين يوماً ولا نقبل بأي مبرر لتمديد يوم واحد ولا نقبل بتمديد المهلة..كيف تقرأون هذا الموقف؟

- الشيخ نعيم قاسم أعلن أن أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والدول الراعية.. ما تعليقكم؟

- ما دلالات إعلان حزب الله ان 'معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحمي لبنان من غدر الأعداء، وليست حبرا على ورق'؟

- لماذا كل هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي إزاء انتهاكات الاحتلال؟

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