رواد منصات التواصل يتفاعلون مع عودة النازحين وموقف المقاومة اللبنانية

العالم - نقطة تواصل

ومع ذلك لم يكن كل هذا يحط عن عزيمة أهل الجنوب أو حتى يرهبهم. فقد ظلوا ثابتين، منتظرين، بفارغ الصبر انقضاء المدة ليعودوا الى قراهم، متمسكين بإرادة لا تكسر وعزيمة لا تلين في مواجهة آلة الاحتلال العدوانية.

وفي اليوم الأول بعد الستين قرر أهل الجنوب تحرير قراهم الحدودية وتحصيل حقوقهم بأيديهم باللحم الحي، مقدمين قرابين الشهادة دفاعا عن الأرض بوجه محتل غاصب غير آبهين بتمديد وقف إطلاق النار ومهلة انسحاب العدو من أراضيهم الذي أقرته واشنطن بطلب من تل أبيب.

فأيام التحرير بدأت...

جرأة بوجه الميركافا وسخرية تختصر كل معاني الصمود، هكذا عاد أهل الجنوب الى قراهم الحدودية لم ترهبهم الآلة العسكرية بل واجههوها ببرود الواثقين وسخرية المنتصرين. مؤكدين أن إرادة الشعوب أقوى من جبروت الاحتلال. هذه هي رسالة الجنوب: الأرض لأصحابها مهما حاول العدو فرض واقع مغاير..

شهدت منصات التواصل الاجتماعية تفاعلا واسعا مع عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم، مما يعكس صمودهم وثباتهم أمام احتلال صهيوني غاصب. وتزامن هذا الحدث مع تدوينة مؤثرة للسيد القائد الإمام علي الخامنئي والتي أشادت بشجاعة الشعب اللبناني وإيمانه بوعد النصر الإلهي.

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وألهبت هذه التدوينة حماس النشطاء الاجتماعيين وأطلقت موجة من التعليقات والوسوم التي عبرت عن الفخر والاعتزاز بشعب المقاومة العظيم أبرزها:

#راجعين_يا_جنوب

#جنوب_العز

#رجعنا_وراسنا_مرفوع

هذه اللحظات العصيبة جسدت حجم التضحيات التي قدمت في سبيل الحفاظ على هذه الارض.

خلال عودتهم الى ديارهم اكتشف الجنوبيون عتادا عسكريا لحلف الناتو مما أثار تساؤلات عدة حول طبيعة هذا العتاد ومكان تواجده في هذه المنطقة.

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وتداول النشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو للسيد الشهيد أمين عام السابق لحزب الله حسن نصر الله يقول فيه: لبنان لن يكون إسرائيليا.

هذا الفيديو أثار اهتماما واسعا بين المتابعين حيث ركز على موقف واضح يعكس رفض أي محاولات للمساس بهوية لبنان وسيادته.

المزيد في الفيديو المرفق...