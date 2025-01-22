تفاعل واسع مع انتصار غزة في معركة طوفان الاقصى

العالم _ نقطة تواصل

غزة تنتصر من جديد.. انتهت جولة النار وبدأت مرحلة الانتصار. رغم العدوان والحصار اثبتت غزة انها عصية على الانكسار وان ارادة شعبها اقوى من آلة الحرب.

وقف النار ليس مجرد هدنة، بل شهادة على صمود شعب لا يعرف الخضوع ومقاومة اعادة تعريف معاني العزة والكرامة.

وفي وقت كان الغزيون يحتفلون بنصرهم العظيم الذي اثار غضب الصهاينة وغيرهم، كانت كتيبة نحال في جيش الاحتلال الاسرائيلي تحتفل بما اعتبره نتنياهو نصرا موهوما على طريقتها وذلك بانسحاب مذل مهين من قطاع غزة.

ورغم انف الاحتلال، نشطاء يعيدون تداول كلمة للقائد الشهيد يحيى السنوار يتحدث فيها عن تحرير الاسرى وفك الحصار عن غزة.

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وخرجت من قلوب اهل غزة كلمة مؤثرة وهي "شكرا لليمن" لتعبر عن امتنانهم للشعب اليمني الذي اكد دائما ان غزة واهلها جزء لا يتجزء من فلسطين.

وفي اصعب الظروف، ظل الشعب اليمني رغم معاناته يعلن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية مشددا على ان وحدة القضية هي ما يجمع الأمة مهما كانت المسافات.

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وفي خطوة تعكس عمق العلاقة بين ادارة ترامب وقادة المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية حضر هؤلاء حفل تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، هو حضور يشير الى استمرار الاستفادة من سياسة الادارة الاميركية التي عززت وجودهم على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاعتراف بالمستوطنات.

وإلى جنوب لبنان، حيث يصور احد اللبنانيين منزله في الجنوب بعد عودته اليه وهو يشرح حجم الدمار والتكسير والاكل والشرب والكتابات التي خلفها جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي.

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