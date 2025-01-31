حزب الله: الشهيد محمد الضيف أذاق الاحتلال طعم الهزيمة

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وهم نائب قائد أركان كتائب القسام الشهيد مروان عيسى، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية الشهيد غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية الشهيد رائد ثابت بالاضافة الى قائد لواء خان يونس الشهيد رافع سلامة.



حرس الثورة الاسلامية، اكد أن محمد الضيف وقادة كتائب القسام الشهداء هم نجوم ساطعة تزرع الرعب في قلوب المجرمين الصهاينة وداعميهم. واضاف أن بقاء المقاومة حية، متجددة، وقوية، واستمرار إنجازاتها العظيمة في سبيل تحرير القدس الشريف، هو ثمرة جهاد وتضحيات الرجال العظام الذين سطروا ملاحم تاريخية بحضورهم الفدائي والأسطوري في ساحة المعركة ضد الاحتلال.



وأضاف بيان الحرس أن الشهيد الضيف ورفاقه القادة الشهداء في كتائب القسام هم نجوم ساطعة في سماء المقاومة الفلسطينية.



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اما حزب الله فقدم لحركة حماس ولفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني أحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة ‏أركان كتائب القسام الشهيد ‏محمد الضيف، وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام. وأكد الحزب في بيان أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا ‏أرغم العدو ‏على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين.



الشهيد الضيف هو محمد دياب إبراهيم المصري من مواليد عام الف وتسعمائة وخمسة وستين، وكانت اسرته لاجئة في قطاع غزة التي درس وترعرع فيه، وبدأ بالعمل المقاتل ضد كيان الاحتلال منذ ثمانينات القرن الماضي، وتعرض لاكثر من عملية اغتيال طوال سنوات حياته ونجا منها.

وفي الثالث عشر من تموز - يوليو من العام الماضي قصف جيش الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس بسلسلة غارات عنيفة، أعلن أنها كانت تهدف الى اغتيال الضيف. واستخدم كيان الاحتلال ثمانية قنابل زنة كل واحدة منها ألفا رطل في محاولتها اغتيال الضيف، في عملية أدت إلى استشهاد انين وتسعين شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثمائة آخرين.

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