شاهد/ تزايد مخاوف الناخبين من إرتفاع تكاليف المعيشة في أمريكا

العالم – خاص بالعالم



واظهرت نتائج الاستطلاع رفضا واسعا لبعض قراراته التنفيذية المثيرة للجدل، مثل إلغاء حق الجنسية بالميلاد وتغيير اسم 'خليج المكسيك'.



59% من الاميركيين يعارضون إلغاء حق المواطنة للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية كما عارض 70% من المواطنين تغيير ترامب اسم خليج المكسيك الى خليج اميركا

كذلك عارض واحد وخمسون بالمائة من الأميركيين إغلاق مكاتب التنوع والمساواة في المؤسسات الفدرالية.

رغم تاييد نسبي لترامب في سياسته المتعلقة بالهجرة حيث حظي بثمانية واربعين بالمائة من تأييد الجمهور اكد محللون ان أرقام التأييد الحالية لترامب لا تزال ضعيفة مقارنة بالرؤساء السابقين.



وبينما تزداد مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة يعتقد خمسون بالمائة من المواطنين ان اميركا تسير في مسار اقتصادي خاطئ.



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ورغم أن ثمانية واربعين بالمائة ما زالوا يؤيدون سياساته الاقتصادية والهجرية، يحذر الخبراء من أن إصرار ترامب على إجراءات غير شعبية قد يهدد فرص الجمهوريين في الانتخابات التشريعية المقبلة.

كما اظهر الاستطلاع معارضة تسعة وخمسين بالمائة من الأميركيين لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

في سياق متصل تحدثت مصادر اعلامية عن تراجع ادارة ترامب عن قرارها تجميد مئات مليارات الدولارات من المساعدات الفدرالية في مواجهة انتكاسات قضائية ومعارضة واسعة لهذه الخطوة.



مشيرة الى إن الأمر الجديد الصادر عن البيت الأبيض جاء لاحتواء التحديات القانونية قبيل جلسة استماع في المحكمة الفدرالية بشأن دعوى قضائية رفعها مدعون عامون ديمقراطيون في محاولة لوقف تجميد المساعدات.

واضافت المصادر أن قاضيا فدراليا آخر في واشنطن كان قد قرر حظر تعليق التمويلات المقدمة للوكالات الفدرالية.



تأتي هذه الخطوة في حين امر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي إلى حين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.

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