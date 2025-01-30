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مُسيّرات أوكرانية تستهدف محطة نفط ومنشأة تخزين صواريخ روسية

الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

احتواء التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية يبدو صعبا في ظل استهداف منشآت الطاقة الاستراتيجية ومحطات النفط والغاز ووصول الصراع لحد استهداف المسيرات للتجمعات السكنية، فيما هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إعلان بوتين استعداه للتفاوض.

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هجوم بمسيرات روسية استهدف مبنا سكنيا متعدد الطوابق في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا على أثره قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرين بينهم أطفال.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم أدى إلى تدمير خمس شقق وإلحاق أضرار بأكثر من عشرين سيارة.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت واحد وثمانين طائرة مسيرة على البلاد خلال الليل تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط سبعة وثلاثين منها فيما لم تصل طائرات أخرى لأهدافها.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصف الهجوم الروسي بالمأساة المروعة والجريمة الفظيعة، وأضاف زيلينسكي أنه من بالغ الأهمية ألا تتوقف أوكرانيا عن الضغط على روسيا بسبب هذا الإرهاب على حد قوله.

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ميدانيا، وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين، وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية ، في مئة واثنين وأربعين منطقة.

جهاز الأمن الأوكراني من جهته قال إنه للمرة الثالثة على التوالي تستهدف كييف محطة ضخ النفط أندريا بول ومنشأة تخزين الصواريخ في منطقة تفير الروسية شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأعلن الجيش الأوكراني في بيان ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير2022، إلى نحو 834670 جنديا، منهم 1670 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة.

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