كاميرا العالم توثّق لحظة تسليم الأسيرةَ الإسرائيلية بيرغر من بين ركام جباليا

العالم – خاص بالعالم

وأشار باسل خير الدين مراسل قناة العالم من بيت لاهيا إلى أن المقاومة تواصل ابداعها فيما يتعلق بتسليم الأسرى الإسرائيليين، منوها أن كتائب القسام تسلم عددا من الاسرى من ساحة الرزان التي عمل فيها الاحتلال لمده طويلة.

ولفت مراسلنا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي من مكان تواجد كاميرا العالم كان يدعي ان عددا من الأسرى موجودين تحت هذه الارض في احد الأنفاق التابعة للمقاومة، مشيرا إلى أنه في هذا المكان ايضا كانت المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام قد اعلنت أنها تمكنت من أسر أحد الجنود الصهاينة في الاجتياح الثاني لمخيم جباليا في شهر تموز من العام المنصرم، واليوم تبدع المقاومة بتسليمها الاسرى.





ووفق ما تسلمته حركة حماس، تضم قائمة المُفرج عنهم اليوم من سجون الاحتلال 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.



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وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية من بينهم زكريا الزبيدي أحد الستة الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، كما سيحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكر المصدر ذاته أن عدد الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة يبلغ 21 أسيرا.

وأعلنت مؤسسات الأسرى أن استقبال الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى سيكون في منطقة الردانة برام الله، ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف النهار، وأضافت أن عدد المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال سيبلغ بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل 287 أسيرا.

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