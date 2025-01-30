ماذا دار في اللقاء بين الشيخ تميم والجولاني في سوريا

العالم-سوریا

وأوضح الديوان الأميري انه جدد الشيخ تميم "موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها"، مشيدا في هذا الصدد بـ"الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة."

وشدد أمير قطر على "الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدماً في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار".

من جهته، رحب الجولاني بزيارة الشيخ تميم بن حمد، مؤكدا أن "هذه الزيارة تعكس مواقف دولة قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين"، وفق بيان الديوان الأميري.

كما أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا استراتيجيا بين البلدين في مختلف المجالات"، منوها في هذا الصدد بـ"تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا".

وحضر اللقاء من الجانب القطري، رئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي لولوة بنت راشد الخاطر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد المرافق للأمير.

وحضره من الجانب السوري رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.