عراقجي يؤكد عزم إيران على تطوير العلاقات مع قطر في كافة المجالات

العالم-إيران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في الدوحة اليوم الخميس مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتناول اللقاء مجموعة من المواضيع التي تهم الطرفين، بما في ذلك تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وخاصة على الساحة الفلسطينية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والأوضاع السياسية في لبنان بعد انتخاب رئيس للبلاد ورئيس للوزراء.

وجرى البحث حول الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، والتطورات في سوريا، كما تمت مناقشة وتبادل الآراء حول تأكيد البلدين على دعم سيادة واستقرار ووحدة أراضي سوريا.

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وفي إشارته إلى العلاقات الجيدة للغاية بين إيران وقطر، أكد وزير الخارجية عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع هذا البلد في مختلف المجالات.

كما أشاد عراقجي بالدور الإيجابي والبناء الذي لعبته قطر في المساعدة على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف الإبادة الجماعية.

وفي إشارة إلى الصمود الذي لا يوصف للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الكيان الصهيوني العدواني، شدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الكيان الصهيوني في انتهاك العهود واختلاق العراقيل.

كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع إيران، مشيداً بدور ايران ومكانتها الخاصة في المنطقة ومساهمتها في إرساء السلام والاستقرار فيها.

وفي هذا الاجتماع، اتفق الطرفان أيضًا على مواصلة المشاورات والتشاور الوثيق بين طهران والدوحة بشأن التطورات الإقليمية.