شاهد.. المقاومة تستعد لتسليم الدفعة الرابعة من الاسرى

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واشار الى اعلان كتائب القسام استشهاد القائد العام قائد هيئة اركان كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مراون عيسى وعدد من القادة المقاومة خلال عملية طوفان الاقصى، وشددت المقاومة على ان دماء القادة هي وقود لثورة الفلسطينية وداعم لعناصر المقاومة وان المشاهد يوم امس وما سبقه من اي خير دليل على ان الشعب الفلسطيني هو الحاضن للمقاومة الفلسطينية، ورغم استشهاد القادة فان المقاومة متجذره.

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وبين ان الحياة تعود تدريجيا، فيما يعود النازحون من محوري شارع الرشيد وشارع صلاح الدين، لكن الصدمة هو انه عند وصول الاهالي تحديدا في شمال القطاع غزة وجدوا مربعات سكنية كامله سويت بالارض وبنية تحتية مدمرة، لكن العائلات الفلسطينية لديها اصرار كبير على بناء خيام فوق ركتام هذه المنازل.

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