ماذا قال اسير نفق الحرية زكريا الزبيدي للعالم عقب الافراج عنه؟

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حاول الاحتلال التنغيص عليهم ، لكن ما اصابهم الوهن ، حاول الاحتلال تهديدهم ووعيده وصل الى اذان كل منهم لكنهم ما استكانوا ولا تراجعوا قيد انمله ، ظلوا لساعات وساعات ينتظرون ابناءهم واحبابهم من الاسرى الذين حررتهم المقاومة ، ثقتهم بالانتصار تحققت في الختام ، عاد الاسرى ورفعوا على الاكف ومن بينهم زكريا الزبيدي احد اسرى نفق الحرية والقيادي في كتائب الاقصى والذي بات في اسره والدا لشهيد قتل في الميدان.

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وقال الاسير المحرر، زكريا الزبيدي، "الحمد لله رب العالمين شكرا لكافة الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده شكرا لاهلنا في غزة، رحم الله شهداء غزة وشفا رجحاهم وعادوا لبيوتهم سالمين غانمين، في هذه اللحظة ربنما يحمي اهلنا في مخيم جنين. وهذا استفتاء شعبي على المناضلين واهالي المناضلين ، ما ترونه البوم هو استفتاء شعبي على المناضلين".

الانتظار رغم طوله انتهى ، مئة وعشرة اسرى فلسطينيين غادروا الاعتقال بينهم اطفال واسرى مؤبدات ، كل من هؤلاء الاسرى انتظر الحرية سنوات وسنوات وبعضهم لعقود وعقود ، وجميعهم دون استثناء وجهوا رسالة شكر للمقاومة الفلسطينية التي جعلت الاحتلال ينفذ شروطها وهو صاغر ومرغم ولا يجد لغير الافراج عن الاسرى سبيل.

هذا المشهد الذي سيتكرر كثيرا يدمل جراح الفلسطينيين وينكأً الجراح في كيان الاحتلال.

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