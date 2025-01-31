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مخطط ترامب للتهجير القسري

مخطط ترامب للتهجير القسري
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته إلى إجلاء فلسطينيي قطاع غزة إلى كل من الاردن ومصر، متذرعا بأن هذا التهجير هو لضمان أمان وراحة الفلسطينيين بعيدا عن العنف والاضطرابات.

العالم - بانوراما

وقال ترامب ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبد الله الثاني يجب أن يقبلا بالطرح الأميركي.

من جانبه قال السيسي، إن نقل الشعب الفلسطيني من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.

من جانبه أكد الاردن على تمسكه بحل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

ويرى الخبراء ان حجة ترامب في مشروع ترحيل الغزيين تفتقر للمنطق، فبدل ترحيلهم لإيجاد الأمان يكفي الرئيس أن يمارس بعضا من ضغوطه على كيان الاحتلال لمنع عنفهم ضد الفلسطينيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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