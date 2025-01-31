مخطط ترامب للتهجير القسري

العالم - بانوراما

وقال ترامب ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبد الله الثاني يجب أن يقبلا بالطرح الأميركي.

من جانبه قال السيسي، إن نقل الشعب الفلسطيني من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.

من جانبه أكد الاردن على تمسكه بحل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



ويرى الخبراء ان حجة ترامب في مشروع ترحيل الغزيين تفتقر للمنطق، فبدل ترحيلهم لإيجاد الأمان يكفي الرئيس أن يمارس بعضا من ضغوطه على كيان الاحتلال لمنع عنفهم ضد الفلسطينيين.

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