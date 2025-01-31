ذوو الاسرى في الضفة يحتفلون بتحرر ابنائهم رغم تحذيرات الاحتلال

العالم _ مراسلون

هنا في ديوان آل الدرابيع بمدينة دورا لا يعلو شيئ على صوت الفرح بعودة نجلهم المحرر وهو ذات المشهد في بيوت المحررين على امتداد الضفة.

ساعات طويلة قضاها المحررون في طريق العودة الى بيوتهم قادمين من سجن عوفر برام الله وتعمد الاحتلال تأخير ساعة الافراج لكي يقتل أي فرحة لكن لم يكن له ما يريد، ففرحة تحرير الأسرى طغت على كل شيى ولو كان في القلب.

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وقال مدير هيئة شؤون الأسرى شمال الخليل منقذ أبو عطوان لقناة العالم: يعني مازالت سلطات الاحتلال تريد ان تنغص على شعبنا فرحته باستقبال ابناءه الابطال من داخل سجون الاحتلال من خلال اقتحام بيوت المهنئين ومنع تقديم التهنئة والفرحة بتحرر الأسرى الفلسطينيين، لكننا كأهالي الاسرى وكالشعب الفلسطيني مصممين على الفرح رغم الآلام ورغم الحرب التي شنت علينا فنحن رغم الخسائر التي خسرناها الا اننا حققنا انتصارا عظيما لم يسبق لنا انتصار كغيره.

في خضم الانتصارات والانجازات التي حققتها المقاومة، تتطلع عائلات الأسرى المتبقين في سجون الاحتلال بعودة أبنائهم.