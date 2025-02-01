اشتباكات بريف القنيطرة والاحتلال يعتقل شابين

سوريا _العالم

وتحدث ناشطون سوريون عن اشتباك بين مجموعة من قرية طرنجة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحام القرية بريف القنيطرة، سقط خلاله جرحى، حيث تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابين من القرية عقب انسحابهم منها".



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه بداية مقاومة مسلحة ضد أنشطة الجيش الإسرائيلي في سوريا، ولكن من المؤكد أن هذا الحادث يجب أن يكون مزعجا للغاية".



وانسحب جيش الاحتلال من قرية طرنجة باتجاه الشريط الحدودي، بعد اعتقال شابين من قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي في سوريا.

وشهدت منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سوريا، توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جديدة بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن رتلا عسكريا إسرائيليا مكونا من أكثر من ست عربات عسكرية ودبابات دخل إلى قريتي عابدين وجملة، وتمركز في سرية الهاون قرب قرية عابدين، مما دفع السكان إلى التزام منازلهم خوفا من التحركات العسكرية.



بالتزامن مع التوغل، أطلقت قوات الاحتلال عدة قنابل مضيئة في سماء المنطقة، وشهدت الأجواء الجنوبية من سوريا تحليقا مكثفا للطيران الحربي للاحتلال، صباح أمس الخميس، فوق عدة بلدات في الريفين الغربي والشمالي لمحافظة درعا.



ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، التي احتلتها في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في اليوم الثاني لسقوط النظام السوري السابق.

إقرأ ايضاً... الاحتلال يواصل ترهيب السكان في جنوب سوريا



يذكر أن قوات الاحتلال شيّدت أعمدة كهربائية وفرشت الطرقات المؤدية إلى النقطة، مما يشير إلى عدم نيتها الانسحاب في الفترة المقبلة.



وتشهد بلدات وقرى في القنيطرة وريف درعا الغربي الجنوبي حالة تشبه حظر التجول منذ الثلاثاء وحتى صباح الخميس، حيث التزم السكان بيوتهم منذ مساء الثلاثاء الماضي، مما جعل الحركة في المحافظة شبه معدومة.

شاهد ايضاً... 'إسرائيل' تعلن البقاء في سوريا وسلطات دمشق أمام اختبار حقيقي

وأفادت مصادر محلية بأن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تحصين النقاط العسكرية الإسرائيلية في المحافظة، التي شهدت تعزيزات عسكرية عقب زيارة وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لهذه المواقع يوم الثلاثاء الماضي.



ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس تبريره؛ ان القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى، لـ"ضمان أمن مجتمعات هضبة الجولان والشمال وجميع الإسرائيليين" على حد تعبيره .