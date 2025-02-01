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تنفيذ رابع عملية تبادل بين حماس وكيان الاحتلال +فيديو وصور

السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

بدأت في قطاع غزة و ميناء غزة عملية تسليم أسرى إسرائيليين لدى كتائب القسام، ومن المقرر أن يطلق كيان الاحتلال 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ينتظر أن يبدأ اليوم السبت تشغيل معبر رفح.

العالم-فلسطين

وسلمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خان يونس فيما احتشد مئات من مقاتلي القسام والمواطنين في ميناء غزة استعدادا لتسليم الأسير كيث شمونسل سيغال الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية.

ونقلت سيارات الصليب الأحمر الأسيرين المفرج عنهما إلى أقرب نقطة للجيش الإسرائيلي في محيط محور نتساريم.

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وكان مقاتلون من كتائب القسام انتشروا في خان يونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

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وأمس الجمعة أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أسماء الأسرى الثلاثة المشمولين بهذه الدفعة، وهم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

*وحدة الظل في كتائب القسام في موقع تسليم الأسرى الإسرائيليين في خانيونس في سيارة غنمتها من قوات الاحتلال خلال هجوم 7 أكتوبر

وأفرجت فصائل المقاومة أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.

إقرأ أيضاً..آخر مستجدات عملية تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

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