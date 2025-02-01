رئيس هيئة شؤون الأسری: انتصرنا في تبادل الأسری لهذا السبب..

العالم - مراسلون

وعن نقل أسری فلسطينيين الی المستشفيات بعد الإفراج عنهم من السجون الاسرائيلية، مقابل الاسری الاسرائيليين الذين تم تسليمهم للصليب الاحمر، بصحة وسلامة، قال قدورة فارس:"هذا يدل علی المستوی القيمي والاخلاقي لمن يقاتل من أجل الحرية والاستقلال ولمن يمارس الاحتلال والاستعمار".

وأضاف قدورة فارس في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية:"نحن نصارعهم علی أكثر من جبهة، من بينها جبهة القيم والاخلاق؛ في هذا الامتحان يسقط الاحتلال سقوطاً مدوياً ويصعد الشعب الفلسطيني وقواته المناضلة الی العلی وتلك إشارة من إشارات انتصارنا في المستقبل فالنصر لمن يحسم المعركة القيمية التي فيها انحياز للإنسان ويری ان للإنسان قيمة حتی حين يكون عدواً".

وأوضح قائلاً:"الاسرائيليون كانوا مأسورين في ظروف حرب وقذائف ودمار، والجميع مصدومين كيف استطاع المقاتلين الفلسطينيين ان يحافظوا علی الاسری بهذه الطريقة وان يقدموا هذه الصورة البهية التي سيفتخر بها الشعب الفلسطيني طول عمره".

وبيّن ان الفلسطيني انشغل في صراعه مع الاحتلال في مهمة اقناع العالم بأننا مقاتلي حرية ولسنا دمويين ولانريد القتل ولا الذبح ولا الحروب".

وأكد قدورة فارس ان الحرية تستدعي نضالاً وحروباً ومقاومة، ولو رحل هذا الاحتلال وانهی وجوده لكان نفس هؤلاء المقاتلين اناساً طبيعيين تواقين للحياة وكانوا يتوقون ليكونوا اطباء ومهندسين وعمال وعلماء.

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