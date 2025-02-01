قراءة في مسيرة كفاح ونضال الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وأشار علوش إلى أنه لا سبيل أمام الشعب الفلسطيني إلا النضال بكل الأشكال المتاحة، وبكل الأشكال التي تتوفر أمام شعبنا الفلسطيني والتي خاض خلالها وعبر عقود طويلة من النضال كل أشكال النضال سواء بالكفاح المسلح أو بالانتفاضة أو بالمقاومة الشعبية أو بالأشكال النضالية المختلفة والتي بكل تأكيد هي أشكال تكمّل بعضها البعض في إطار مسيرة نضالية تحررية في مواجهة أعتى مشروع إمبريالي صهيوني على الأرض الفلسطينية مشروع إحلالي يسعى دائما إلى تأبير حالة الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية لصالح حسم الصراع لصالح المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية.



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ولفت علوش إلى أنه ما يكون به الشعب الفلسطيني وما تكون به المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها واتجاهاتها إنما يدلل على حق طبيعي للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال وهو حق كفلته كل القوانين والشرعيات الدولية وهو حق أيضا ثابت للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تتعرض للاحتلال والاستعمار أن تمارس مختلف أشكال النضال والمقاومة في التصدي للقوة المحتلة.

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