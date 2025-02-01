مشهدية تسليم الاسرى الاسرائيليين تغضب نتنياهو

العالم - انقلاب الصورة

كل الانظار توجهت الى غزة لتواكب عملية تسليم الدفعة الرابعة في اطار المرحلة الاولى من عملية تبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، كل شيء اعد بعناية فائقة، والمسرح كان غاية في التنظيم، دقة متناهية، جيش كامل حضر بجاهزية كاملة، كانت المقاومة تقول كلمتها في مشهدية كأنها جيش نظامي وصور محمد الضيف رئيس اركان هذا الجيش وقائده الذي جاء من المسرح احتلت المسرح.

نحن امام جيش كامل، جيش بكامل الجاهزية واغتنم اسلحة اسرائيلية وظهر بشكل جيش مرتب منظم بكل ما للكلمة من معنى، وهذا في اطار مشهدية متسلسلة قامت بها المقاومة في اطار عمليات متسلسلة في موضوع تبادل الاسرى، والدفعة الثالثة ايضا حملت ما حملته في مشهدية رائعة على مستوى الرمزية في المكان وفي الزمان، وبالتالي اظهرت ايضا وحدة بين فصائل المقاومة.

فقد كانت مشاهد الوحدة حاضرة بين سرايا القدس وكتائب القسام في عملية التسليم هذه، ولأختيار المكان امام منزل يحيى السنوار رمزية كبيرة للغاية، انتهى تسليم الدفعة الثالثة ضمن الصفقة المتفق عليها بين المقاومة والاحتلال الاسرائيلي برعاية وبشكل مهندس ومنظم وبشكل يؤكد وحدة قوى المقاومة تنسيقيا على الارض.

ولم تكن الوحدة فقط في الكتائب المقاومة في فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بل ايضا كانت بين الجماهير المحتشدة التي رفعت شعارات موحدة؛ شكرا ايران، شكرا لبنان، شكرا لليمن، شكرا العراق، وصور الشهيد السيد نصر الله محمولة عند الجماهير ومرفوعة، كل هذا ترك اثرا كبيرا ومشاهد مروعة ومخيفة كانت للعدو الصهيوني من خلال هذه المشهدية.

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مشاهد مروعة كما يقول الاسرائيليون، مشاهد مخيفة وجود حماس بهذه القوة في الجنوب وفي الشمال.

ولماذا هذه المشاهد مروعة ومخيفة طبعا لأن العدو الاسرائيلي اطلق العالم كله بشعارات وبأهداف كبيرة وأنه قضى على المقاومة وسحقها ونتنياهو تحدث عن النصر المطلق و80% 90% من قدرات المقاومة قضى عليها، تبين من خلال هذه المشهدية في الدفعة الثالثة والاولى والثانية والرابعة كلها بأن المقاومة هي على اهبة الاستعداد، وليس هذا فقط، يس مقاومة فقط وانما هذا جيش بكل ما للكلمة من معنى وظهرت عند المقاومة وحدة الظل التي كان يبحث عنها العدو الاسرائيلي طيلة هذه الحرب العدوانية على غزة ولم يستطع ان يعلم اي شيء عنها، وحدة الظل المسؤولة عن حماية الاسرى الصهاينة كانت موجودة في المشهد بشكل مذهل.

اكثر ما يغضب الان الشارع الاسرائيلي وايضا بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية ووسائل الاعلام الاسرائيلية ان ما ظهر في منطقة جباليا وقام بتسليم الاسيرة هي وحدة الظل القسامية، هذه الوحدة التي لاحقها الجيش الاسرائيلي طيلة ايام حرب السابع من اكتوبر، التي تسمى ايضا هي الحارس الامين في معركة الاسرى، اليوم حركة حماس كتاب القسام تظهر وحدة الظل بشكل علني والاسلحة التي كانوا يحملوها هي اسرائيلية من نوع تافور.

الاعلام الصهيوني الذي وصف ما حصل في غزة في مشاهد عملية تبادل الاسرى الى انه خزي وعار على الكيان الاسرائيلي، وهو ايضا يعني كذب لكل ادعاءات الصهاينة بأنهم قضوا على المقاومة، فوحدة الظل التي ظهرت باسلحة اسرائيلية غنمت من قبل المقاومة الفلسطينية، هذا بحد ذاته احدث غضبا عارما داخل الكيان الصهيوني وصدمة كبيرة، ما دفع بنتنياهو الى تأجيل الدفعة الثالثة من عملية تبادل الاسرى لانه احتج على هذه المشاهد في هذه المشهدية الانتصارية للمقاومة في غزة...

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