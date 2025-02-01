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الصليب الأحمر يعبر عن غضبه من طريقة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

الصليب الأحمر يعبر عن غضبه من طريقة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن غضبها إزاء الطريقة التي تعامل بها مع کیان الاحتلال أسرى فلسطينيين خلال إطلاق سراحهم السبت، حيث كانوا “مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم”.

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: "أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة سجون الإحتلال مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم".

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و"كان أكثر ما أثار غضب المنظمة الأممية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم"، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "إسرائيل" أطلقت السبت سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 142 تم نقلهم من سجن "كتسيعوت" إلى قطاع غزة وتم إطلاق سراح الباقي من سجن "عوفر" إلى الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد إطلاق حماس سراح 3 أسرى "إسرائيليين" صباح السبت، في الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.