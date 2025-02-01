الصليب الأحمر يعبر عن غضبه من طريقة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: "أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة سجون الإحتلال مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم".

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و"كان أكثر ما أثار غضب المنظمة الأممية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم"، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "إسرائيل" أطلقت السبت سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 142 تم نقلهم من سجن "كتسيعوت" إلى قطاع غزة وتم إطلاق سراح الباقي من سجن "عوفر" إلى الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد إطلاق حماس سراح 3 أسرى "إسرائيليين" صباح السبت، في الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.