ايران: ترحيل أكثر من مليون أجنبي غير مرخص منذ 20 اذار 2024

العالم - إیران

واضاف مؤمني في مقابلة خاصة مع شبكة "خبر" في التلفزيون الايراني مساء السبت: "بناء على التقديرات، فإن لدينا ما لا يقل عن 6 ملايين شخص أجنبي في البلاد، ما لا يقل عن 2 مليون شخص منهم غير مرخص له حتى للإقامة القصيرة. ولا يمكن إحصاء أولئك الذين لم يتم التعرف عليهم على الإطلاق، لكن هؤلاء هم الحد الأدنى الذي قدره زملائي.

وأوضح: نحن نتبع في نهجنا ثلاثة مسارات، أحدها طرد الأجانب غير المرخصين. لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع جيراننا، لكن البلاد لا تملك القدرة على استقبال هذا العدد الكبير من الضيوف مع ان المساعدات من المنظمات الدولية صفر تقريبا، ويتم انتزاع العديد من فرص العمل من مواطنينا، وليس لدينا خيار سوى تنظيم هذا الأمر بعيدًا عن العواطف.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه منذ بداية العام (الايراني بدأ في 20 اذار/مارس 2024) تم تسجيل نحو 1.1 مليون اجنبي مهاجر على الحدود، وتم إرجاع هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وقال: "لقد تم إعطاء الأولوية لإغلاق الحدود، بما في ذلك الجدار والإغلاق البصري وباقي الطرق المخصصة للإغلاق الكامل للحدود.

وقال وزير الداخلية الايراني: قللنا عدد التأشيرات الصادرة لأن التأشيرات التي منحت تم نسيانها، وهذا أحد التجاوزات التي حدثت، وكثير من الأجانب الذين دخلوا البلاد بقوا داخل البلاد بهذه الطريقة ولم يلتزموا بالفترة المحددة للتأشيرة.