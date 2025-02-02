'إجراء جديد' لنتنياهو تجاه مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة!

العالم - الإحتلال

يأتي ذلك في وقت دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الخامس عشر، وفي ظل الظروف القاسية التي لا يزال سكان غزة يعيشون فيها، خاصة في شمالي القطاع المحاصر.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، أمس السبت، إن نتنياهو قرّر عدم إرسال فريق التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة إلى قطر حاليا، حتى الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي ، فإن نتنياهو ألغى مناقشاته التي كانت مقررة أمس السبت مع فريق التفاوض، في تحديثات وصفتها الأجهزة الأمنية في "إسرائيل" بأنها مثيرة للقلق وقد تضر بالمفاوضات خلال المرحلة الثانية من الصفقة، .

وقال المراسل باراك رافيد على منصة "إكس"، إنه "كان من المفترض أن يجري نتنياهو مناقشة الليلة مع رؤساء فريق التفاوض - رئيس الموساد دافيد بارنيع، ورئيس الشاباك رونان بار، واللواء نيتسان ألون، ومسئولين كبار آخرين - لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة".