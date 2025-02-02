وزير الدفاع الايرانية: سنطلق عمليتين فضائيتين خلال الشهر الجاري

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وصرح الوزير نصيرزادة خلال زيارة الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" لمعرض إنجازات وزارة الدفاع في مجال الجوفضائي اليوم الاحد، "اليوم وصلنا إلى مرحلة النضج في مجال إطلاق الأقمار الصناعية ولدينا خطط جيدة للمستقبل" واردف "في المستقبل، سيكون الفضاء محورا لكافة العلوم، ونحن بحاجة إلى التعويض عن تخلفنا بسرعة اكبر".

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وتابع وزير الدفاع الايراني: هناك علاقة جيدة للغاية بين وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات في مجال الفضاء، وتم توظيف شركات خاصة أيضًا في هذا المجال، واليوم فان وزارة الدفاع على اتصال بأكثر من 7 آلاف شركة خاصة و 300 شركة معرفية".

وقال أمير نصير زاده: بدأنا أنشطتنا الفضائية ببناء الأقمار الصناعية، وعندما واجهنا مشاكل في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، اتجهنا إلى بناء الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية، واليوم وصلنا إلى مرحلة النضج في هذا المجال ولدينا خطط جيدة للمستقبل، ومن الممكن أيضًا أن نقدم في المستقبل خدماتنا إلى البلدان التي تربطنا بها علاقات جيدة.

وتابع العميد نصير زادة، إننا سنجري إطلاقين فضائيين في شهر بهمن الجاري، كما تم إنجاز عمل جيد في مجال كتلة النقل المداري، وإذا نجحت هذه الخطوات، فسنصل الى مدار جيو حول الارض، لقد بدأ العمل على الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سرير" وسنرسل أثقل الشحنات إلى الفضاء على متن حاملة الأقمار الصناعية هذه؛ وسيكون هذا العمل بمثابة مقدمة لإنشاء منظومتنا الفضائية.